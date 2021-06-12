В Британии заявили, что лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) примут в субботу в рамках саммита "семерки" декларацию, в которой пообещают совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем. Такое заявление распространила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как указывается в коммюнике Даунинг-стрит, документ будет иметь одноименное название с английским городком, где проводится встреча лидеров G7, - "Декларация Карбис-Бэй". В дискуссиях по внедрению всеобъемлющего плана по борьбе с пандемиями помимо участников G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) примут участие и лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей. Текст декларации будет опубликован в заключительный день саммита 13 июня вместе с итоговым коммюнике.

По информации Даунинг-стрит, в основу документа лягут рекомендации по предотвращению новых эпидемий, разработанные властями председательствующей в этом году в неформальном объединении Великобритании, и меры, выработанные совместно на рабочей встрече лидерами G7. В их числе меры по сокращению времени на разработку вакцин от новых заболеваний, включая их разработку и лицензирование, до 100 дней, расширению возможностей секвенирования генома, а также по реформированию и усилению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Поддержка со стороны ВОЗ

"Чтобы по-настоящему победить коронавирус и восстановиться, нам необходимо исключить возникновение пандемий, подобных этой", - приводит канцелярия слова Джонсона.

Поддержку декларации выразил и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Мы приветствуем "Декларацию Карбис-Бэй" в сфере здравоохранения, в частности, потому, что мир начинает восстанавливаться от пандемии COVID-19. Вместе мы должны создать знаковый и коллективный ответ пандемии COVID-19 и найти общие решения по устранению выявленных пробелом", - заявил он.

Консультативную роль на встрече в субботу выполнят эксперты проекта государственно-частного партнерства по предотвращению пандемий. Он был запущен правительством Великобритании в апреле. В дискуссиях поучаствует и Мелинда Гейтс, представляющая благотворительный фонд, основанный вместе с ее бывшим супругом Биллом Гейтсом.

Великобритания против COVID-19

В прошлом году Джонсон представил международный план действий по предотвращению новых пандемий, который был разработан совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также британской благотворительной организацией Wellcome Trust. План состоит из пяти пунктов, направленных на повышение готовности международных организаций и отдельных стран к вспышкам опасных заболеваний. Он предполагает создание по всему миру сети центров изучения зоонозов - встречающихся среди животных инфекционных заболеваний, которые с течением времени могут стать опасны и для человека.

Великобритания предполагала использовать саммит этого года в качестве возможности обсудить с лидерами G7 воплощение разработанного плана в жизнь.