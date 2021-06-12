Ги Пармелен заявил, что нейтралитет Швейцарии снискал доверие к ее миссии добрых услуг

ЖЕНЕВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария гордится своим нейтралитетом, который вызывает доверие к ней и ее миссии добрых услуг в дипломатии. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС в преддверии намеченной на 16 июня в Женеве российско-американской встречи швейцарский президент Ги Пармелен.

"Мы гордимся нашим давним и надежным нейтралитетом, который делает нас заслуживающими доверия в предоставлении добрых услуг", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, в чем секрет привлекательности Швейцарской Конфедерации и, в частности, Женевы в качестве площадки для международного диалога на самом высоком уровне, собеседник агентства пояснил: "Встреча в Женеве американского и российского президентов означает признание швейцарской миссии добрых услуг и нейтралитета. Мы способны создавать идеальные условия, чтобы различные стороны не ощущали беспокойства по поводу аспектов логистики и могли сосредоточиться на своих дискуссиях".

Пармелен подчеркнул, что Швейцария "с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву" и "рада вновь стать площадкой для встречи на столь высоком уровне и ощущать доверие обеих сторон".