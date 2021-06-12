В центре Вашингтона открыли Мемориал Первой мировой войны

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Открытие Национального мемориала Первой мировой войны весной этого года в центре американской столицы подтвердило утверждение, что в Вашингтоне памятники крупным военным конфликтам XX века строятся в обратном хронологическом порядке.

Так, первым в 1982 году появился Мемориал в честь ветеранов войны во Вьетнаме, за ним последовал в 1995 году Мемориал в честь ветеранов Корейской войны, а потом в 2004 году - Национальный мемориал Второй мировой войны.

Все эти памятники находятся на Национальном молле - центральном бульваре столицы, где расположены Капитолий, а также главные музеи и исторические монументы Вашингтона. Мемориал Первой мировой войны был возведен чуть дальше, в самом центре столицы - всего в 300 метрах от Белого дома - в парке, который носит имя генерала Джона Першинга, командовавшего примерно двухмиллионным экспедиционным корпусом Вооруженных сил США. "Вариант постройки памятника на Национальном молле обсуждался, но не был принят. Здесь, рядом с Белым домом, в 1981 году был разбит парк имени Першинга, скульптура Першинга была установлена в 1983 году. Мы решили, что парк в честь участвовавшего в Первой мировой войне генерала станет замечательным местом", - сообщили ТАСС в комиссии по празднованию 100-летия вступления США в Первую мировую войну (организация занималась вопросами создания мемориального комплекса).

Примечательно, что парк долгое время пользовался популярностью, когда его территорию заливали под каток. Однако в 2006 году из-за технических проблем от этого пришлось отказаться. Тем не менее это место не сразу забылось, здесь стали собираться во время ланча сотрудники ближайших офисных зданий, что привело к тому, что на территории парка начал в огромных количествах скапливаться мусор. Тем не менее со временем парк пришел в запустение.

Долгие споры

"Мы считаем, что статуи Першинга было недостаточно для того, чтобы почтить память погибших в Первой мировой войне солдат. Для этого необходим был полноценный мемориальный комплекс, как в случае со Второй мировой войной, Корейской войной и войной во Вьетнаме", - пояснили в комиссии. Собеседник агентства также напомнил, что в американской столице в 1931 году был построен небольшой мемориал, посвященный жителям Вашингтона, участвовавшим в Первой мировой войне. "Это прекрасный памятник, но нам был необходим национальный мемориал, чтобы почтить память всех американцев, участвовавших в этой войне", - отметили в комиссии.

Власти города и Конгресс, который обязан предоставлять разрешение на строительство национальных мемориалов, долго спорили не только о месте возведения мемориала Первой мировой войны, но и даже о самой необходимости его создания. Дело в том, что в Канзас-Сити (штат Миссури) уже есть Национальный музей и мемориал Первой мировой войны. В связи с этим законодатели из Миссури противились данному решению. Другие политики предлагали предоставить статус национального мемориалу в честь участвовавших в войне жителей американской столицы. Споры тянулись почти 15 лет, и только в 2014 году в оборонный бюджет страны был включен пункт о возведении мемориала на территории парка имени Першинга. 44-й президент США Барак Обама утвердил это решение и объявил об учреждении комиссии по празднованию 100-летия вступления США в Первую мировую войну.

"Нашей целью было строительство мемориала, который бы возвысил Первую мировую войну в сознании американцев", - подчеркнули в комиссии. Организаторы с самого начала выступали за то, чтобы памятник, "в отличие от других мемориалов, был бы еще и городским парком".

Денежный вопрос

Строительство памятника изначально оценивали в $50 млн. В связи с тем что такую сумму не удалось собрать в короткие сроки, строительные работы периодически откладывались. Так, в ноябре 2017 года прошла церемония начала возведения монумента, который на тот момент собирались открыть через год - 11 ноября 2018 года, к столетию окончания Первой мировой войны. Президент Вудро Вильсон объявил в 1919 году 11 ноября Днем перемирия в честь первой годовщины победы союзников по Антанте в мировой войне. В 1926 году праздник включили в число других общенациональных торжеств. Затем в 1954 году он был переименован в День ветеранов в память обо всех погибших в разные периоды американской истории солдатах.

Однако в ноябре 2018 года на территории парка был лишь презентован проект национального мемориала, который к тому времени планировалось открыть в уже ноябре нынешнего года, когда будет отмечаться 100-летие возвращения в США останков неизвестного солдата Первой мировой. "Из-за нехватки денежных средств проведение строительных работ и открытие мемориала несколько раз переносилось. Строительство в итоге обошлось в $42 млн. Нам еще осталось собрать порядка $1 млн", - указали в комиссии.

О мемориале

Даже после церемонии официального открытия, в рамках которой над центром столицы пролетели два истребителя F-22, мемориал так и не завершен. На одной из его стен до сих пор не установлен длинный бронзовый барельеф с изображением фигур солдат, покидающих свои дома и родных, отправляющихся на войну, сражающихся, гибнущих, а затем возвращающихся обратно к близким. Скульптурное произведение длиной в 17,6 метра будет называться "Путь солдата" и, согласно замыслу организаторов, призвано "передать историю превращения страны из изоляциониста в лидера на мировой арене". На данный момент неизвестно, когда оно будет установлено. Сейчас на его месте висит полотно с изображением будущего барельефа.

Перед стеной, на которой должна быть изображена скульптурная композиция, появился небольшой пруд. Рядом со статуей Першинга также установили каменные стены, на одной из них изображены карты военных действий, в которых принимали участие американцы.

На небольшой площадке в центре мемориала нанесены названия регионов и областей, где также воевали граждане США, есть там и надписи "Север России", "Сибирь". "Экспедиционный корпус армии США принимал участие в интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке. Он прибыл туда еще до окончания войны", - пояснили в комиссии.

Участие США в Первой мировой войне

С начала Первой мировой войны и вплоть до марта 1917 года США сохраняли нейтралитет, однако после того, как в феврале и марте 1917 года немецкие подлодки потопили несколько американских судов, Вильсон запросил у Конгресса согласие на участие в боевых действиях. 6 апреля декларация о вступлении в войну была подписана. В мае 1917 года в соответствии с законом об ограниченной воинской повинности в армию был призван 1 млн человек в возрасте от 21 до 31 года.

В июне американские части стали прибывать во Францию. В октябре они начали участвовать в боях на Западном фронте, а в июле 1918 года - на Итальянском фронте. 11 ноября Германия подписала во французском Компьене соглашение о прекращении боевых действий. В войне приняли участие 4,7 млн американцев. США потеряли убитыми 116,5 тыс. человек, еще 204 тыс. получили ранения.