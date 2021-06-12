Пашинян поздравил руководство РФ с Днем России

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в субботу направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину по случаю Дня России, отметив союзнический характер отношений двух стран. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

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"Сердечно поздравляю вас и братский народ РФ с государственным праздником - Днем России. В новейшей истории России 12 июня олицетворяет коренные изменения в политической и экономической сферах страны, дальнейшее укрепление роли и места на международной арене. Сегодня Армения и РФ развивают союзнические отношения, в основе которых лежит стремление строить многоплановое сотрудничество", - отмечается в послании Пашиняна Путину.

В поздравлении, адресованном Мишустину, глава армянского кабмина подчеркнул, что армяно-российский союз, основанный на многовековых дружеских и братских отношениях народов двух стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений.