Власти Корсики принимают меры по защите побережья от загрязнения нефтепродуктами

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Префектура департамента Верхняя Корсика ввела с субботу в действие специальный план по защите побережья этого французского острова от возможного загрязнения находящимися в море нефтепродуктами. Об этом сообщила телеканалу BFM Кристин Рибб, представитель морской префектуры зоны Средиземноморья.

Согласно ее данным, нефтяное пятно дрейфует в настоящее время всего в 800 метрах от восточного побережья острова, тогда как вечером в пятницу дистанция составляла 10 километров. Длина зоны загрязнения превышает 35 км.

"Для контроля за ситуацией мы используем вертолеты и патрульные суда, на подходе находятся специальные суда для борьбы с загрязнением, которые вышли из порта Тулон (континентальная Франция - прим. ТАСС)", - сообщила Рибб. Согласно ее сведениям, два крупных пятна нефтепродуктов угрожают обширной зоне курортных пляжей, находящейся между коммунами Алерия и Соленцара. "Это прекрасная зона корсиканского побережья, и мы делаем все возможное с целью защитить ее", - подчеркнула представитель морской префектуры.

Согласно данным префектуры департамента Верхняя Корсика, судя по всему, загрязнение вызвано сбросом нефтепродуктов с проходивших мимо Корсики кораблей. "Размеры и характер загрязнения не позволяют надеяться на то, что эти нефтепродукты сами растворятся в морской воде", - подчеркнули в префектуре. Администрация острова призвала население не прикасаться к сгусткам таких веществ в случае их выброса на побережье, не пытаться убирать их, но немедленно оповестить власти о происходящем.

Зона загрязнения была обнаружена в море вблизи Корсики в пятницу в ходе учений военной авиации. В настоящее время самолеты с базы ВВС острова и военные корабли принимают активное участие в мерах по контролю за нефтяным пятном. Направленные властями острова в этот район спецсуда должны в ближайшее время приступить к откачке нефтепродуктов и нейтрализации их с помощью химических средств.