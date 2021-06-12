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СМИ: не менее четырех человек погибли при атаке террористов на севере Индии

Боевики бросили гранату в полицейский патруль, среди погибших двое полицейских

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека, в том числе двое полицейских и два гражданских лица, были убиты в субботу в ходе атаки террористов в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, инцидент произошел в городе Сопоре в округе Барамулла.

"В результате нападения погибли два полицейских и два гражданских лица. Еще трое полицейских ранены ", - сообщил в эфире телеканала представитель местной полиции Виджай Кумар.

По этой информации, полицейский патруль находился на центральной площади города, когда неизвестные боевики бросили в правоохранителей гранату. Район, где произошло нападение, оцеплен полицией, идет прочесывание местности в поисках террористов.

Напряженность в подконтрольной Индии части Кашмира сохраняется с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась по религиозному признаку на два государства - Индию и Пакистан. В Кашмире между ними нет границы: его территорию разделяет линия контроля. В регионе действуют вооруженные группировки, которые выступают за отделение от Индии.

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