МИД Эстонии перед саммитом призвал членов НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП

ТАЛЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Эстония ожидает, что все страны НАТО будут тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Об этом в субботу сообщила посол Эстонии в НАТО Кюллике Силласте-Эллинг в преддверии саммита альянса в Брюсселе 14 июня.

"Эстония следует правилу двух процентов - мы ожидаем этого и от других союзников, мы также поддерживаем увеличение софинансирования НАТО в рамках решений альянса до 2030 года, - говорится в ее заявлении, которое распространило внешнеполитическое ведомство. - Обещания и решения, принятые на предыдущих саммитах, остаются в силе, в том числе обязательства союзников тратить больше на оборону, чтобы НАТО оставалась сильной и эффективной в военном отношении".

Как сказал также вице-канцлер по внешней политике МИД Эстонии Рейн Таммсаар, "приоритетами Эстонии на саммите в Брюсселе являются подтверждение единства союзников и полной поддержки Соединенными Штатами безопасности и коллективной обороны в евроатлантическом регионе, а также решения НАТО по дальнейшему укреплению обороны и сдерживания".

МИД Эстонии также ожидает, что участники саммита альянса подтвердят, что "политика открытых дверей НАТО будет продолжаться".

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня обсудят противодействие России и Китаю, а также сотрудничество с Украиной и Грузией, заявил 11 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг. Помимо этого, им предстоит обсудить увеличение военных расходов, противодействие терроризму, кибернетическим и гибридным атакам, защиту от нападений в космосе, укрепление военно-технического превосходства НАТО и борьбу с сексуальным насилием в ходе военных конфликтов.