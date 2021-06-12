В Алжире проходят выборы в нижнюю палату парламента

РАБАТ, 12 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы в 407-местное Национальное народное собрание (ННС) - нижнюю палату парламента - проходят в субботу в Алжире.

Отдать свой голос за кандидатов в депутаты, претендующих на пятилетний мандат, могут свыше 24,4 млн граждан страны. При этом 23,5 млн избирателей имеют право прийти к урнам в 58 провинциях страны, а еще более 902 тыс. - за границей, сообщает информационное агентство Algeria Press Service. По всей республике действуют свыше 61,5 тыс. избирательных участков.

В ходе предвыборной кампании, длившейся около трех недель, допущенные к выборам партии призвали население принять активное участие в голосовании "во имя стабильности страны и динамичного возрождения социально-экономического развития".

Для участия в выборах зарегистрировано 1 483 списка кандидатов, при этом 837 из них - это списки независимых кандидатов, а 646 поданы 28 политическими партиями. Наиболее крупными из них являются "Фронт национального освобождения", "Национальное демократические объединение", "Движение общества за мир" и "Объединение надежды для Алжира".

"Открыть двери для молодежи"

Досрочные выборы проходят в связи с тем, что 18 февраля президент республики Абдельмаджид Теббун распустил ННС. Объясняя свое решение, он подчеркнул, что новые выборы позволят "открыть двери для молодежи". "Молодежь должна интегрироваться в политические институты, и мы поможем ей, взяв на себя большую часть расходов избирательной кампании", - сказал ранее глава государства.

Согласно цифрам Независимого национального избирательного органа, контролирующего процесс выборов, в списках кандидатов на выборах значатся более 13 тыс. молодых людей. По мнению политических комментаторов, досрочные выборы призваны ответить на ряд требований участников протестного движения, главным образом молодежи, которые с 2019 года добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты.

В преддверии выборов правительственная Национальная народная армия Алжира, пользующаяся большим авторитетом в стране, заверила, что воздержится от вмешательства в любой избирательный процесс. МВД получило указания обеспечить безопасность голосования и не допустить какого-либо вмешательства в него.

Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, а следующие должны были состояться в 2022 году.