Во Франции левые организации проводят общенациональную акцию в защиту свободу и демократии

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Массовые акции левых организаций под общим названием "Марши в защиту свободы" проходят в субботу в крупнейших городах Франции. Как сообщили организаторы общенациональной акции на ее официальном сайте, первое шествие началось в городе Нант на западе страны.

Манифестации левых сил во Франции посвящены защите демократии и направлены против все более широкого распространения в стране крайне правых идей. Участие в акции принимают 18 партий, политических и общественных движений, 13 профсоюзов, 38 ассоциаций, в том числе крайне левая ассоциация Attac и французская Лига прав человека.

Кроме того, к акции присоединились представители нескольких неправительственных организаций (НПО), выступающих в защиту климата, а также работники ряда крупных СМИ, в частности сотрудники газет Le Monde и Liberation. Принимает участие в протестах и профсоюз судей. Всего в субботу в стране пройдут 144 митинга и манифестации.

Призыв общественных деятелей

Впервые инициатива провести подобную общенациональную акцию была выдвинута еще осенью 2020 года представителями левых движений "Неподчинившаяся Франция" и Générations, однако немедленно реализовать идею тогда не удалось из-за разногласий возможных участников. Лишь в мае 2021 года на страницах газеты Liberation обширная группа представителей общественности, среди которых многочисленные деятели культуры, поддержала план таких действий.

Авторы этого призыва констатировали "возникновение опасной социальной атмосферы" в стране в связи со все более широким распространением идей крайне правых сил. Они особо отметили при этом, что для некоторых левых и центристов "идея объединения на выборах с крайне правыми более не является запретной".

Также представители общественности обратили внимание на "все более жесткие атаки в стране, направленные против демократических свобод и социальных прав". Они высказали свою глубокую озабоченность "появлением попирающих свободу законов", в частности недавно принятого закона "О глобальной безопасности". "В связи с возникновением в стране атмосферы ненависти, расизма и попрания индивидуальных и коллективных свобод" они посчитали необходимым провести общенациональный день действий 12 июня.

Отсутствие единства

Нынешнюю акцию наблюдатели уже сравнивают с массовой объединенной манифестацией левых сил в мае 2002 года. Тогда левые таким образом отреагировали на выход во второй тур президентских выборов лидера крайне правой партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена - на тот момент впервые в истории Пятой республики праворадикальный политик добился такого успеха на общенациональных выборах.

Однако в отличие от стремления к сплочению, продемонстрированного в 2002 году, в настоящее время в рядах французских левых нет единства мнений по целому ряду вопросов. В частности, разногласия существуют по таким проблемам, как обеспечение защиты республиканских ценностей и гражданского характера общества, урегулирование отношений населения с полицией, место религии в обществе. В результате манифестация в Париже не будет центральной - многие лидеры предпочли отправиться в регионы, тем более учитывая предстоящие в июне региональные и департаментские выборы.

По прогнозам организаторов, в нынешней акции примут участие не менее 45-50 тыс. человек. Все колонны в связи с существующими разногласиями между различными политическими силами будут построены по единому образцу. Первыми будут выступать профсоюзы, за ними последуют представители общественных ассоциаций и НПО, лишь третьими по счету станут политические партии. В Париже большая колонна манифестантов проследует от северо-западного квартала Порт де Клиши до площади Республики в северной части туристической зоны города.

Как сообщила радиостанция France Info со ссылкой на сведения источников в МВД, правоохранители серьезно опасаются возникновения беспорядков в ходе возможных стычек крайне левых с крайне правыми на улицах французских городов. Согласно этим сведениям, в Париже в составе колонн манифестантов будут находиться радикально настроенные активисты движения "желтых жилетов". Напряженная ситуация, по данным МВД, может также возникнуть в таких городах, как Нант и Анже на западе страны.