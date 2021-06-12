Официальный день рождения Елизаветы II отпраздновали парадом в Виндзоре

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала в субботу свой официальный 95-й день рождения. Из-за пандемии коронавируса скромная церемония второй год подряд проводится в Виндзорском замке, где монарх самоизолируется с ноября прошлого года.

На церемонии в честь юбилейного дня рождения Ее Величества, который отмечается во вторую субботу июня, Елизавету II сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.

Торжественное мероприятие прошло в солнечный июньский день во внутреннем дворе замка постройки XI века. По прибытии монарх заняла свое место под белым тентом, чтобы наблюдать за церемонией. Королеве отсалютовали гвардейцы первого батальона шотландской гвардии.

Приветствие сопровождалось звуками государственного гимна "Боже, храни Королеву", исполненного военным оркестром Королевской гвардейской дивизии. К нему в этом году присоединились шотландские гвардейцы, исполнявшие музыку на своих традиционных инструментах - волынках.

Социальная дистанция осталась

Полк Королевской гвардейской дивизии промаршировал мимо тента, где находилась королева. После этого гвардейцы отдали салют монарху во второй раз.

В военном параде с пешими гвардейцами в знаменитых на весь мир красных мундирах и черных медвежьих шапках также приняла участие Королевская конная артиллерия и полк дворцовой кавалерии. Празднество, как и в прошлом году, прошло с соблюдением принятых правительством мер по социальной дистанции.

Заключительной частью церемонии стал салют из 41 холостого залпа, произведенный гвардейцами конной артиллерии с восточной террасы Виндзорского замка.

Официальный день рождения монарха

Считается, что традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена, а Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала именно июнь месяцем празднования своего официального дня рождения.

В следующем году празднование дня рождения королевы будет совмещено с "платиновым", 70-летним юбилеем пребывания Елизаветы II на троне. Как заявили ранее в Букингемском дворце, послепандемийный праздничный парад в традиционном массовом формате пройдет в центре Лондона 2 июня 2022 года. В нем примут участие 1,4 тыс. военных из разных подразделений, 200 лошадей и 400 музыкантов.