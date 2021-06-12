В ДНР сообщили, что более 260 тыс. жителей республики получили российское гражданство

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Число жителей Донецкой народной республики (ДНР), получивших гражданство России в упрощенном порядке, превысило 260 тыс. человек. Об этом заявил в субботу глава ДНР Денис Пушилин.

"Более 260 тысяч жителей нашей республики на данный момент получили российский паспорт. Вместе с Луганской народной республикой это - более полумиллиона человек", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН).

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.