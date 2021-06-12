Зеленский утвердил трехлетнюю стратегию развития системы правосудия на Украине

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил трехлетнюю стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства, которая, помимо прочего, предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда (КСУ). Об этом в субботу сообщил офис главы государства на своем официальном сайте.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ <...> "О стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы. Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик. В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства относительно судоустройства, статуса судей, судопроизводства и других институтов правосудия, а также внедрения неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов", - говорится в сообщении.

Кроме прочего, стратегия коснулась принципа отбора и проверки судей КСУ. "Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов", - сообщили в офисе.

Документ также предполагает аудит системы местных судов, усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда, обеспечение необходимыми ресурсами процесса организации работы Высшего антикоррупционного суда, совершенствование методики определения ставок судебного сбора для отдельных категорий дел, совершенствование института адвокатуры, установление в ряде случаев обязательного досудебного порядка урегулирования споров, проработка введения института мировых судей. Стратегия определяет, что формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса с участием международных экспертов.

Согласно указу, теперь Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать план действий по реализации стратегии.

Реформа и инвестиции

О необходимости проведения судебной реформы на Украине заявляли ее западные партнеры. Так, послы стран "большой семерки" обозначали ее среди приоритетных для Украины реформ на 2021 год, в том числе реформирование Высшего совета правосудия и Конституционного суда. С судебной реформой увязывается и возможный будущий транш Киеву от МВФ. Глава представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикас в марте отмечал, что несовершенство судебной системы Украины является главным препятствием для притока иностранных инвестиций в страну.

Зеленский в свою очередь тогда заверил, что власти обязательно проведут судебную реформу и восстановят доверие к судебной системе. Одним из направлений реформы, добавил он, станет "суд в смартфоне", что позволит большинство бюрократических процедур реализовывать онлайн, минимизирует коррупцию и ускорит судебный процесс. Зеленский также сообщил о подготовке законопроекта о суде присяжных.