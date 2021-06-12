Выступившие против Макрона генералы предстанут перед дисциплинарной комиссией ВС Франции

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Высшая дисциплинарная комиссия французских вооруженных сил направила вызов шести французским генералам армейского резерва, которым предстоит представить ей объяснения относительно публикации ими критического послания о ситуации в стране. Об этом сообщило в субботу Министерство вооруженных сил Франции.

Согласно этим данным, повестки за подписью министра вооруженных сил Флоранс Парли с вызовом на слушания были направлены генералам 25 мая. Это заседание, по данным ведомства, состоится в течение "ближайших месяцев". По данным газеты Le Monde, дисциплинарной комиссией вызваны те шесть из двух десятков подписавших послание генералов, которые затем открыто защищали свою политическую позицию в выступлениях в СМИ.

Остальным высшим военным направлено письмо с указанием подтвердить, являются ли они подписантами петиции, опубликованной 21 апреля журналом Valeurs actuelles. Как сообщила газета Le Monde, которой стало известно содержание разосланных писем министерства, военное ведомство считает, что текст послания военных "носит обвинительный аспект, отличается крайностью позиции и нацелен на то, чтобы спровоцировать полемику".

Среди вызванных на слушания - генерал Эмманюэль де Ришуфф, бывший адъютант Пьера Моруа, занимавшего пост премьер-министра Франции в начале 1980-х годов. Еще один участник акции - генерал Кристиан Пикмаль, бывший командующий элитным ударным подразделением Иностранный легион. Он уже был отчислен из рядов высших офицеров резерва в 2018 году за участие в манифестации против нелегальных мигрантов.

Как сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), в состав Высшей дисциплинарной комиссии ВС Франции входят генералы трех родов войск. Окончательное решение в отношении проступков высших военных выносится президентом Франции Эмманюэлем Макроном как верховным главнокомандующим.

Резкая критика

В своем открытом письме французские отставные военные утверждали, что страна находится "в состоянии распада". Они призывали президента Макрона встать на позиции патриотизма. При этом они выразили готовность поддержать того политика, который решит сориентировать курс страны в верном направлении и "спасет нацию".

Письмо было в дальнейшем подписано 18 офицерами и унтер-офицерами активной службы. Однако позже все они, за исключением одного, свои подписи отозвали. В отношении этих людей армейским командованием также будут приняты санкции.

В начале мая еженедельник Valeurs actuelles опубликовал второе открытое обращение военных - уже из числа армейского актива. Их фамилии, однако, не были приведены изданием, которое тем не менее провело соответствующую проверку причастности этих людей к протестной акции.

Авторы этого послания осудили реакцию властей Франции на обращение отставных генералов. Руководство страны отнеслось к генералам "как к мятежникам, тогда как их единственный грех - это любовь к своей стране", подчеркивалось в заявлении. В нем содержался призыв предпринять активные меры "ради выживания страны". Авторы также утверждают, что в связи с ухудшением ситуации во Франции существует опасность возникновения гражданской войны.