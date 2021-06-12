ЛНР назвала ложью утверждения силовиков Киева о непричастности к гибели военных республики

ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) считает ложью утверждения украинских силовиков о том, что пять военнослужащих республики в пятницу погибли в результате конфликта между собой, а не были убиты украинской диверсионной группой. Об этом заявил в субботу офицер пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, эта версия была сфабрикована Силами информационно-психологических операций (ИПСО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Подразделениями ИПСО ВСУ проводится активная работа по информационному прикрытию преступления, совершенного боевиками отдельного центра спецопераций "Запад", - приводит слова Ивана Филипоненко агентство Луганскинформцентр. Представитель УНМ ЛНР выразил уверенность в том, что нападение диверсионной группы на военных республики было проведено "по приказу президента Украины" Владимира Зеленского и командующего Операцией объединенных сил (так называют на Украине силовую операцию в Донбассе) генерала Владимира Кравченко.

"Через 32 минуты после публикации официального сообщения Народной милиции ЛНР о гибели защитников республики в районе населенного пункта Голубовское на официальной странице ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" опубликована откровенная ложь, демонстрирующая, как украинские пропагандисты цинично переврали наше сообщение, и, пытаясь очернить погибших, заявили о якобы самоубийстве военнослужащего ЛНР после убийства четырех своих товарищей", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Филипоненко обратил внимание на то, "что информация была распространена только в социальных сетях без задействования официального источника министерства обороны [Украины] и первично растиражирована на подконтрольных 74-му центру ИПCО информационных ресурсах", что "является характерным признаком работы львовских пропагандистов" (74-й центр информационно-психологических операций ВСУ базируется во Львове - прим. ТАСС).

Однако имеющиеся факты опровергают украинскую дезинформацию, заявил официальный представитель УНМ ЛНР. Он отметил, что пули калибра 5,56 мм, извлеченные из тел погибших военных ЛНР, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США, и которого нет в Народной милиции. "На телах четверых военнослужащих обнаружены следы пороховых газов, свидетельствующие о ведении огня с близкого расстояния, к тому же на теле пятого военнослужащего следов пороховых газов нет, что подтверждает убийство с дальней дистанции", - сообщил Филипоненко.

Гибель военных ЛНР в Голубовское

Ранее народная милиция ЛНР сообщила, что пятеро ее военнослужащих погибли в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовское. В республике отметили, что военнослужащие были убиты выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные были убиты в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста.

В милиции не исключили, что целью провокации является вызов ответного огня со стороны ее подразделений для их последующего обвинения в нарушении Минских соглашений и активизации боевых действий. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсия украинской армии была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне.