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Умер бывший вице-президент Бразилии Марко Масиел

Политик умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни, сообщает телеканал Globo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Вице-президент Бразилии в 1995-2003 годах Марко Масиел умер в ночь на субботу в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает телеканал Globo.

Масиел занимал пост в правительстве Фернандо Энрике Кардозу. В ходе своей политической карьеры он также избирался федеральным депутатом, сенатором и губернатором штата Пернамбуку. В 2014 году политику диагностировали болезнь Альцгеймера.

Соболезнования в связи со смертью Масиела выразили экс-президент Кардозу, нынешний вице-президент Антониу Гамилтон Морау, губернаторы штатов, представители общественно-политических движений. Прощание с политиком пройдет в субботу в здании Федерального Сената.

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