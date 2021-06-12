Макрон заявил о желании сотрудничать с США в решении мировых проблем

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствует улучшение отношений США с Европой. Такое заявление глава государства сделал в субботу на встрече с президентом США Джоном Байденом, которая состоялась в Великобритании на полях саммита Группы семи.

"Очень хорошо, что президент США готов сотрудничать с другими участниками клуба [семи стран]. Тем самым он подтверждает, что лидерство - это партнерство", - сказал Макрон.

"Нам необходимо противостоять пандемии, множеству других кризисов, изменениям климата планеты. В решении всех этих проблем нам необходимо сотрудничать", - подчеркнул Макрон.