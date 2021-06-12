Джонсон и Гутерриш обсудили вопросы экологии и пандемии на саммите G7

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в английском городе Карбис-Бэй, обсудили необходимость сокращения странами выбросов углекислого газа и вопросы борьбы с пандемиями. Об этом сообщила в субботу канцелярия главы британского правительства.

"Лидеры обсудили планы по проведению 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которую позднее в этом году проведет Великобритания. Они согласились, что страны должны активизироваться и взять на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов углекислого газа и поэтапному отказу от использования угля", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит, 10.

Джонсон и Гутерриш, который прибыл на саммит G7 в качестве гостя, не оставили без внимания и вопросы борьбы с пандемиями. "Он (Борис Джонсон - прим. ТАСС) также приветствовал решение Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудить договор о готовности к пандемиям позднее в этом году", - отмечается в заявлении.

Всемирная ассамблея здравоохранения проведет в ноябре специальное заседание, посвященное обсуждению целесообразности разработки конвенции по вопросам подготовки к новым пандемиям. Такое решение приняли участники 74-й ежегодной сессии ассамблеи, проходившей в Женеве с 24 по 31 мая в онлайн-формате.

По информации канцелярии главы британского правительства, помимо этого премьер и генсек ООН затронули в своей беседе ряд международных вопросов: ситуацию в Йемене, Сирии и Ливии, а также необходимость возвращения демократии в Мьянме и Афганистане. В коммюнике указывается, что премьер Соединенного Королевства заверил Гутерриша в поддержке со стороны Великобритании по "совместным глобальным действиям по таким вопросам, как готовность к пандемии и климатические изменения".

В ноябре в Глазго пройдет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Как заявил ранее британский премьер, COP-26 должна привести к реальным сдвигам в борьбе с проблемой глобального потепления и не сводиться к пустым обещаниям.