CNN: участники саммита Группы семи поспорили о курсе в отношении Китая

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Участники саммита Группы семи в Великобритании серьезно разошлись во мнениях относительно подхода к Китаю. Об этом сообщил в субботу американский телеканал СNN.

По словам его источников из числа сотрудников вашингтонской администрации, президент США Джо Байден "настоятельно призвал других лидеров публично критиковать антидемократические методы Китая, подчеркнув необходимость действий". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились с Байденом в том, что касается призыва к "более жестким действиям". Канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и представители ЕС "стремились выделить сферы сотрудничества с Китаем".

Как уточнили источники телеканала, представители США, Великобритании и Канады "призывали к более жестким действиям против Китая и его авторитарных методов". Речь, в частности, идет об утверждениях о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. По сведениям телеканала, участники саммита согласились, что следует работать над "инициативой в сфере инфраструктуры для соперничества с китайской программой "Один пояс - один путь". На этом, в частности, настаивал Байден.

"По словам официальных лиц, вопросы, касающиеся Китая, стали одним из самых сложных составляющих повестки встречи Группы семи", - говорится в материале. Как пояснили источники, было общее понимание того, что со стороны Китая исходит угроза, однако не было полного согласия относительно дальнейших действий. Из-за имевших место разногласий в комнате, где проходила встреча, в какой-то момент был отключен интернет, говорится в материале.