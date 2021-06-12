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ЛАГ 15 июня созывает в Дохе экстренное заседание глав МИД по проблеме эфиопской плотины

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет 15 июня в Дохе экстренное заседание на уровне министров иностранных дел стран-участниц по проблеме эфиопской плотины "Возрождение". Об этом сообщил в субботу помощник генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки.

"Внеочередное заседание Совета ЛАГ пройдет по просьбе Египта и Судана в рамках консультативной встречи министров иностранных дел арабских стран, запланированной в Катаре", - отметил он. Первоначально министерская встреча в Дохе для обсуждения общей повестки с целью повышения темпов и интенсивности консультаций между странами была запланирована на 8 июня, но позднее ее отложили на неделю.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022-2023 годах. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам.

Три страны уже год не могут достичь компромисса по срокам заполнения и эксплуатации плотины. Египет добивается удлинения графика и заключения юридически обязывающего соглашения, которое будет четко регулировать сроки и нормы заполнения водохранилища ГЭС. Эфиопия, которая крайне заинтересована в скорейшем заполнении и запуске плотины, не готова подписывать предлагаемые Каиром документы. Помимо этого, Аддис-Абеба отказалась как от обязательного арбитража на завершающей стадии проекта, так и от подключения международных посредников в лице ЕС, ООН или США.

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ЭфиопияКатар
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