США допускают возможность присоединения КНР к новой инфраструктурной инициативе G7

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают возможности присоединения Китая к новой глобальной инфраструктурной инициативе, о запуске которой договорились лидеры стран Группы семи (G7). Об этом заявил в субботу на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Мы надеемся, что потенциально, если Китай в конечном счете изъявит желание или, скажем так, захочет быть участником [инициативы] "Восстановим мир лучше, чем он был" (Build Back Better World - прим. ТАСС), то это не будет чем-то, что мы не станем рассматривать", - приводит его слова пресс-служба Белого дома. "При условии, что они [Китай] будут готовы повысить свои стандарты", - уточнил он.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о том, что лидеры стран Группы договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран. Суть инициативы заключается в том, чтобы под руководством "крупнейших демократий" помочь сократить потребности развивающихся стран в финансировании инфраструктуры в объеме более $40 трлн.

Представитель американской администрации высокого ранга на брифинге подчеркнул, что новая инициатива фактически задумана в качестве противовеса знаменитому китайскому проекту "Шелковый путь", также известному как инициатива "Один пояс - один путь", в соответствии с которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили почти 70 стран.

Инициатива "Один пояс - один путь" представляет собой концепцию, предложенную в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.