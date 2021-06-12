Тысячи людей приняли участие в протестах в Корнуолле во время саммита G7

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Тысячи протестующих вышли на улицы Фалмута (графство Корнуолл), чтобы обратить внимание лидеров стран Группы семи (G7), собравшихся на саммите в соседнем городке Карбис-Бэй, на актуальные мировые проблемы. Об этом в субботу сообщило агентство PA.

По его данным, несколько тысяч людей приняли участие в акции, осуждающей военный переворот в Мьянме, который произошел в феврале текущего года. Кроме того, более 1 тыс. человек участвовали в демонстрации в поддержку жителей эфиопского штата Тыграй, где центральное правительство Эфиопии проводит военную операцию против сепаратистов.

Как отметило агентство, в субботу в Фалмуте, где расположен пресс-центр для освещающих саммит G7 журналистов, также прошли протесты с участием активистов природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") и организации Global Justice Now ("Глобальная справедливость сейчас"), которые потребовали от лидеров "семерки" гарантировать "справедливое распределение вакцин от коронавируса по всему миру".

Саммит лидеров G7 проходит с 11 по 13 июня в Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в рамках председательства Великобритании в объединении в этом году. Помимо руководителей стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем принимают участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с напряженной ситуацией с COVID-19 в своей стране участвует в заседаниях в удаленном режиме.