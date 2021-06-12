Около 37 тыс. человек приняли участие в дне действий в защиту свободы во Франции

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Манифестации в защиту свободы и демократии собрали в субботу во Франции около 37 тыс. участников. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны, подводя итог общенациональному дню действий.

Согласно его сведениям, на улицы Парижа для участия в шествии вышли 9 тыс. человек. Однако, как сообщил телеканал BFM, манифестация в столице была гораздо менее многочисленной, чем предполагалось. В целом по стране организаторы дня протеста ожидали не менее 50 тыс. участников. После сообщения МВД о числе участников организаторы акции, в частности движение "Неподчинившаяся Франция", заявили, что не согласны с официальными данным и считают, что в целом в ней по стране их насчитывалось 150 тыс., а в Париже - не менее 70 тыс.

Всего во Франции прошло более 140 митингов и шествий, одной из главных тем которых стал протест против усиления в стране пропаганды идей крайне правых сил. Акцию поддержали 18 партий, политических и общественных движений, 13 профсоюзов, 38 ассоциаций, в частности крайне левая ассоциация Attac и французская Лига прав человека. Кроме Парижа, самые крупные манифестации состоялись в таких городах как Нант, Марсель, Страсбург и Рен.

Инцидент на площади

В Париже шествие колонны прошло от площади Клиши, на северо-западе города, до площади Республики в северной части туристической зоны. Однако еще во время сбора участников на площади Клиши произошел инцидент - молодой мужчина высыпал пакет с мукой на лидера левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Тот в этот момент давал интервью местным СМИ.

Отряхнувшись от муки, политик заявил, что "его не запугать". Он выразил протест против насилия в стране, отметив, что в ней сейчас "царит сильная напряженность". Меланшон напомнил, что всего несколько дней назад в департаменте Дром один из французов дал пощечину президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Также на этой неделе в Нанте женщина обсыпала мукой Франсуа де Рюжи, депутата Национального собрания, бывшего спикера этой палаты и бывшего министра экологического перехода.

Нападавший на Меланшона задержан. Это 27-летний сторонник движения противников пребывания Франции в составе Европейского союза. Полиция провела на площади Клиши проверку его документов. В дальнейшем он был задержан, ему предъявлены обвинения в нападении на представителя политического мира страны.