США поприветствовали передачу Азербайджаном 15 задержанных военных Армении

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. США приветствуют передачу 15 задержанных армянских военных Еревану азербайджанской стороной в обмен на карты минных полей. Об этом написал в субботу в своем Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США приветствуют освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян. Мы благодарим правительство Грузии за его ключевую роль в облегчении дискуссий между двумя сторонами. Такие шаги приблизят для людей в регионе мирное будущее, которого они заслуживают", - заявил он.

Ранее в субботу МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил эту информацию, сообщив, что армянские военные вернулись на родину.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский. Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.