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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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МИД Ирана сомневается, что нынешний раунд переговоров в Вене будет заключительным

Переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультации в столицы своих государств, отметил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи

ТЕГЕРАН, 12 июня. /ТАСС/. Начавший в субботу очередной раунд переговоров по ядерной сделке в Вене вряд ли станет заключительным, и переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультации в столицы своих государств. Об этом заявил в субботу глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи.

"Я лично не думаю, что в течение недели мы сможем прийти к итоговому [соглашению]", - сказал он. Интервью Арагчи опубликовано в его официальном Telegram-канале.

По словам дипломата, "как минимум придется еще раз отправиться в столицы [государств - участников переговоров]". "Поэтому я не думаю, что в ходе нынешнего раунда переговоров мы сможем прийти к итоговому соглашению", - добавил он.

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АвстрияИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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