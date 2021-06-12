Минск на случай новых санкций Запада разработал ответные меры по разным направлениям

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пообещал, что в ответ на новый пакет санкций Запада Минск подготовил и примет адекватные меры, которые коснутся политики, экономики и военной сферы.

"Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы конечно же будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры", - министр в субботу в интервью телеканалу ОНТ. По мнению главы МИД, в странах Запада "усиленно стараются приучить общество к мысли, что белорусский народ сам желает санкций". "Полный абсурд. И это происходит с подачи беглых оппонентов власти, которые находятся в соседних странах", - добавил Макей.

По его оценке, на Западе в целом наблюдается процесс демонизации Белоруссии. "Стараются показать, что якобы от нашей страны исходит угроза региональной и международной безопасности для того, чтобы оправдать любые методы действия против нее: цель оправдывает средства", - пояснил министр.

После президентских выборов в Белоруссии в августе прошлого года Евросоюз принял три пакета санкций против ряда белорусских компаний и физических лиц, которых Брюссель называет причастными к якобы имевшей, по его мнению, место фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственными за насилие и необоснованные аресты в стране. ЕС подготовил новый четвертый пакет санкций против Минска. Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.