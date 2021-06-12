Премьер Индии призвал G7 поддержать отказ от соглашения ТРИПС в отношении COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в субботу лидеров стран Группы семи (G7) поддержать предложение, внесенное Индией и ЮАР в ВТО, об отказе от ряда положений Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Индии на официальном сайте.

"Премьер-министр заявил о поддержке Индией коллективных усилий по совершенствованию глобального управления здравоохранением. Он попросил G7 поддержать предложение, внесенное в ВТО Индией и Южной Африкой, об отказе от ТРИПС в отношении технологий, связанных с COVID", - говорится в сообщении.

В ходе заседания лидеров стран "семерки" премьер-министр Индии, который принимал участие во встрече в формате онлайн, также выразил признательность за поддержку, оказанную странами G7 и другими странами-гостями во время недавней волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии.

"Он особо остановился на подходе Индии к борьбе с пандемией, основанном на принципах "всего общества", на объединении усилий всех уровней правительства, промышленности и гражданского общества", - отмечается в документе. Моди также рассказал об успешном использовании Индией цифровых инструментов для отслеживания контактов заразившихся лиц и управления доставкой и распространением вакцин, а также выразил готовность Индии поделиться своим опытом и знаниями с другими развивающимися странами.

Премьер-министр также сказал, что сегодняшняя встреча должна направить всему миру послание: "Одна Земля, одно здоровье". "Призвав к глобальному единству, лидерству и солидарности для предотвращения будущих пандемий, премьер-министр подчеркнул особую ответственность демократических и открытых обществ в этом отношении", - указывается в сообщении.