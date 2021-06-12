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Саммит G7

Премьер Италии обсудил на G7 с президентом США тематику "двадцатки"

Марио Драги также заявил, что они с Джо Байденом единодушны по многим вопросам: положение женщин, молодежная политика, защита слабых, права человека, социальная политика и охрана окружающей среды

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Марио Драги встретился с президентом США Джо Байденом на полях проходящего в английском графстве Корнуолл саммита Группы семи (G7) и обсудил международную повестку дня. Об этом сообщила в субботу газета la Repubblica.

По данным издания, лидеры двух стран отметили, что разделяют подходы к основным мировым проблемам. "С начала работы нашего правительства мы заявляли о двух основных столпах итальянской внешней политики - европейские и трансатлантические приоритеты. С Байденом мы единодушны по многим вопросам: положение женщин, молодежная политика, защита слабых, права человека, социальная политика и охрана окружающей среды. Эти темы ключевые для итальянского председательства в Группе двадцати", - приводит слова Драги газета.

Саммит глав государств и правительств "двадцатки" должен пройти в очном формате в конце октября в Риме.

Теги
СШАИталияБайден, Джозеф (Джо)Саммит G7Драги, Марио
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