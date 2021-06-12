Пост ливанской армии обстреляли в долине Бекаа после задержания контрабандистов

БЕЙРУТ, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные боевики открыли в субботу огонь по посту ливанской армии на севере долины Бекаа. Как сообщил портал El Nashra, перестрелка произошла в районе Мекна в окрестностях города Хермель. Сведений о погибших и раненых не поступало.

Ранее пресс-служба Минобороны республики сообщила о пресечении попытки контрабанды бензина в соседнюю Сирию. В ходе нее водитель грузовика, отказавшийся остановиться возле контрольно-пропускного пункта, был застрелен. В заявлении пресс-службы отмечается, что он пытался направить свой грузовик в солдат. Еще двое контрабандистов, находившихся в кабине, задержаны военнослужащими.

Ливанские власти усилили в последние дни меры безопасности на границе с Сирией, учитывая острый дефицит нефтепродуктов в стране из-за кризиса. Как заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Мухаммед Фахми, "принимаются меры по пресечению незаконного вывоза из страны бензина и мазута".

По сведениям портала El Nashra, нападение на армейский пост совершили члены клана Мекдад из Рас-Баальбека, которые вовлечены в нелегальную торговлю нефтепродуктами.