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AFP: в Кот-д'Ивуаре двое военнослужащих и жандарм погибли в результате подрыва автомобиля

По данным агентства, еще трое получили ранения

ТАСС, 13 июня. По меньшей мере двое военных и один жандарм погибли в результате подрыва их автомобиля в субботу на северо-востоке Кот-д'Ивуара. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

По его данным, инцидент произошел недалеко от города Теини в приграничном районе с Буркина-Фасо. Автомобиль с военными и сотрудником жандармерии наехал на установленное на дороге взрывное устройство. "Еще трое получили ранения в результате взрыва", - сообщил источник.

На границе между Кот-д'Ивуаром и Буркина-Фасо в последние два года происходят стычки между правительственными силами и боевиками исламистских террористических группировок, которые пытаются продвигаться на юг. На территории Буркина-Фасо действуют несколько экстремистских организаций. Наибольшую угрозу представляют "Исламское государство в Западной Африке", являющееся структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и "Группа поддержки ислама и мусульман", которая связана с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Они пытаются расширить зону своих действий и на другие страны Западной Африки, включая Кот-д'Ивуар.

Теги
Буркина-ФасоКот-д’Ивуар
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