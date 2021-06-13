На муниципальных выборах в Финляндии открылись избирательные участки

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах в органы местного самоуправления - городские советы - началось в воскресенье в Финляндии. Избирательные участки в 293 муниципалитетах открылись в 09:00 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщило министерство юстиции республики, первые результаты выборов будут опубликованы вскоре после закрытия участков в 20:00, затем они будут постоянно обновляться, победитель станет известен поздно вечером или в ночь на понедельник. Окончательные подтвержденные итоги опубликуют 16 июня.

По данным Минюста, в общей сложности 19 партий, в том числе девять парламентских, выдвинули на выборы порядка 35,6 тыс. кандидатов, что на 2 тыс. больше, чем на выборах в 2017 году. Новые составы органов местного самоуправления приступят к работе с 1 августа.

В этом году право голоса на муниципальных выборах имеют более 4,4 млн человек. В досрочном голосовании, проходившем с 26 мая по 8 июня, приняли участие 1,5 млн человек.

На предыдущих выборах в 2017 году победу одержала Национальная коалиционная партия (НКП), которая в то время входила в правительство, а теперь представляет оппозицию. На втором месте была Социал-демократическая партия Финляндии, которая возглавляет правящую коалицию, на третьем - "Финляндский центр", находившийся тогда во главе правящей коалиции.