СМИ: сухопутным войскам ФРГ не хватает финансирования на выполнение целей НАТО

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Германии сократило финансирование сухопутных войск и поставило таким образом под угрозу выполнение целей НАТО. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на закрытую статистику Минобороны ФРГ.

В период с 2018 по 2020 гг. на финансирование сухопутных войск было направлено лишь 13% от общих трат на оборону. Недостаточные инвестиции в этот вид вооруженных сил сказываются на обязательствах Германии перед НАТО, говорится в статье.

В частности, ФРГ обязалась к 2027 году сформировать дивизию, "пригодную к ведению интенсивного боя". Для этого необходимо иметь в наличии 266 боевых машин пехоты Puma последней комплектации, финансирование заложено лишь на 194, говорится в статье.

К 2032 году Германия обязалась сформировать в общей сложности три дивизии. Эти цели, "вероятно, нужно будет переформулировать", приводит газета выдержки из доклада Министерства обороны ФРГ.