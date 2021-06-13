В Грузии надеются, что НАТО отметит прогресс в выполнении ею соглашений

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Грузия ожидает, что на саммите НАТО представители стран альянса дадут должную оценку прогрессу республики на пути выполнения взятых обязательств. Об этом в воскресенье сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы ожидаем, что будет оценен, отмечен достигнутый нами прогресс. Со своей стороны мы добросовестно выполняем свои обязательства, которые определены декларациями и соглашениями предыдущих саммитов НАТО. Грузия честно выполняет все декларации и соглашения НАТО", - сказал он.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. В нем впервые примет участие президент США Джо Байден. На саммит не приглашены представители Грузии и Украины.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".