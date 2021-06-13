Генсек ОБСЕ посетит Грузию 14-16 июня

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетит Грузию с официальным визитом 14-16 июня и примет участие во встрече в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети с представителями Цхинвала. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

"14-16 июня 2021 года Грузию с официальным визитом посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид. В рамках двухдневного визита генеральный секретарь ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахабером Кучавой", - говорится в сообщении.

У генсека также запланированы переговоры с вице-премьером Грузии, главой МИД Давидом Залкалиани и госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани, добавили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Последняя встреча в рамка МПРИ в Эргнети состоялась 27 апреля. Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.