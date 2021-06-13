СМИ: лидеры G7 включат в коммюнике пункт о мире и стабильности в Тайваньском проливе

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) намерены включить пункт о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе в совместное заявление по итогам проходящего в Великобритании саммита. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что пункт, касающийся ситуации вокруг Тайваня, войдет в итоговое коммюнике лидеров "семерки" впервые. Ранее слова о мире и стабильности в Тайваньском проливе были включены в опубликованное 17 апреля совместное заявление по итогам переговоров премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента США Джо Байдена. После этого аналогичный пункт включали в свое заявление в мае лидеры Японии и ЕС.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР

Саммит лидеров G7 проходит с 11 по 13 июня в Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в рамках председательства Великобритании в объединении в этом году. Помимо руководителей стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем принимают участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с напряженной ситуацией с COVID-19 в своей стране участвует в заседаниях в удаленном режиме.