Служба госбезопасности проверила поездку латвийского музыканта на фестиваль в Крым

РИГА, 13 июня. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии провела превентивные переговоры с местным исполнителем Янисом Лемежисом в связи с его участием в международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту" в Крыму. Об этом в воскресенье сообщает местное агентство LЕТА со ссылкой на спецслужбы.

В учреждении агентству подтвердили, что "СГБ разъяснила ситуацию и проинформировала о возможных правовых последствиях таких действий". Более подробных комментариев по этому вопросу служба не предоставляет.

В начале мая СГБ Латвии сообщила, что начала оценку участия музыканта в мероприятии. На фестивале он вместе с артистом РФ Денисом Майдановым исполнил песню "Баллада о солдате".

Фестиваль в этом году проходил 29 апреля - 2 мая. В полуфинале и финале конкурсной программы участники исполнили российские военные песни на языках своих стран.