Лидеры G7 договорились усилить борьбу с дезинформацией и киберпреступностью

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Главы государств Группы семи (G7) договорились активизировать борьбу с дезинформацией и киберпреступностью, в особенности с хакерской деятельностью с применением вирусов-вымогателей, которые осуществляют нелегальное шифрование личных и корпоративных данных, после чего хакер требует выкупа для их расшифровки. Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая принимает участие в трехдневном саммите этого неформального объединения, завершающемся в городе Карбис-Бэй.

"Нам нужен мощный единый ответ киберпреступности, в особенности в отношении вирусов-вымогателей (ransomware). Мы договорились активизировать обмен информацией и обеспечить более тесную координацию действий в рамках полицейских расследований и дипломатических демаршей", - написала она.

"Европа борется с дезинформацией каждый день. В эпоху иностранного вмешательства и манипулирования информацией лидеры "семерки" будут усиливать нашу работу с глобальными партнерами (имеются в виду СМИ, соцсети и другие цифровые платформы)", - отметила глава Еврокомиссии.

Она также добавила, что страны Группы семи будут продвигать "единое видение цифрового мира" и цифровой экономики, в центре которой должен быть человек. "Это означает защищать демократию, верховенство закона, права человека и свободу самовыражения - онлайн и офлайн", - отметила председатель Еврокомиссии.