Темами саммита ЕС - США станут восстановление после пандемии и производство вакцин

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Главными темами саммита ЕС - США 15 июня станут восстановление после пандемии и обеспечение справедливого доступа к вакцинам от коронавируса во всем мире. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Во вторник [15 июня] председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель будут принимать президента Соединенных Штатов [Джо Байдена] в Брюсселе. Нашим приоритетом станет [обсуждение] восстановления наших экономик и обеспечения справедливого доступа к вакцинам на глобальном уровне, - сообщила ЕК. - Когда трансатлантическое партнерство сильно, ЕС и США сильны вместе".

Ранее европейские источники сообщали, что, помимо восстановления после пандемии и вакцин, на саммите предполагается обсудить прекращение начатых бывшим президентом США Дональдом Трампом торговых войн между Брюсселем и Вашингтоном по стали и алюминию, а также договориться о создании специальных форматов политического диалога для сближения политики ЕС и США в отношении России и Китая.