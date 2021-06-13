Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией в условиях сложных отношений

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает особенно важным поддержание диалога с Москвой в условиях сложных отношений между РФ и странами альянса.

"Нам необходимо делать все возможное, чтобы избегать инцидентов, случайностей и просчетов, что всегда важно, но в особенности тогда, когда отношения [НАТО и России] сложные, как сейчас. Это одна из причин того, почему НАТО верит в так называемый двунаправленный подход к отношениям с Россией, который сочетает оборону и сдерживание с ведением диалога с РФ. Отчасти мы стремимся улучшить отношения с Россией, но причина также в необходимости регулировать сложные отношения с ней", - сказал Столтенберг в воскресном интервью радиостанции Radio Times.

"Я абсолютно уверен, что в понедельник на саммите НАТО мы примем новые решения об укреплении нашей коллективной обороны, сдерживании, но также о необходимости диалога с Россией, что найдет отражение в инициативе НАТО-2030, которая будет утверждена по итогам встречи глав государств и правительств стран альянса", - добавил он.

По словам Столтенберга, диалог с Россией необходим для обеспечения контроля над вооружениями, повышения прозрачности и снижения рисков в отношениях сторон. Он подчеркнул, что открытые каналы связи с Москвой особенно важны в ситуации "увеличения военного присутствия" РФ у границ альянса, и приветствовал продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Москвой и Вашингтоном.

"Само собой, среди 30 союзников всегда есть противоречия, однако впечатляет тот факт, что мы способны договориться, несмотря на различия в географии, истории и наших оценках, касающихся России", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, как внутри альянса сочетаются позиции стран Балтии, настаивающих на наиболее жестких мерах в отношении РФ, и Германии, осуществившей масштабный экономический проект по строительству газопровода "Северный поток - 2" совместно с Россией. По его словам, размещение многонациональных батальонов НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, повышение боеготовности сил альянса и увеличение вложений в оборону демонстрируют единство позиций организации по ключевым вопросам.

В интервью Столтенберг также подчеркнул, что странам НАТО необходимо сосредоточиться на борьбе с киберугрозами и обеспечении надежной защиты ключевой инфраструктуры от хакеров, а также обмене опытом в этой сфере. Он утверждал, что угрозы в этой сфере исходят преимущественно от России, Китая и организованных преступных группировок.