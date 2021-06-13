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В Белом доме заявили, что страны G7 должны вместе расследовать атаки вирусов-вымогателей

США и партнеры по "семерке" привержены совместной работе по срочному реагированию на растущую угрозу со стороны преступных сетей, отметила пресс-служба администрации американского президента

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Правительства и частный сектор стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) должны совместно работать по защите инфраструктуры от атак с использованием вирусов-вымогателей и расследовать подобные нападения. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Белого дома.

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"Транснациональные преступные организации используют инфраструктуру, виртуальную валюту и сети для отмывания денег, чтобы совершать атаки по всему миру, зачастую действуя из географических точек, которые предлагают благоприятную среду для осуществления такой злонамеренной кибердеятельности, - отмечается в тексте. - Международное сообщество - как частный сектор, так и правительства - должно работать совместно для защиты устойчивости критически важной инфраструктуры, расследования вредоносной кибердеятельности и судебного преследования, укрепления коллективной киберзащиты".

"США и партнеры по "семерке" привержены совместной работе по срочному реагированию на растущую угрозу со стороны преступных сетей, использующих вирусы-вымогатели", - отмечается в сообщении.

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