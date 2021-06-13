Кочарян в случае победы его блока на выборах пообещал запретить в Армении фонд Сороса

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. Глава блока "Армения" и экс-президент страны Роберт Кочарян намерен в случае победы на предстоящих парламентских выборах бороться с деятельность фонда "Открытое общество", который финансирует американский бизнесмен Джордж Сорос.

"Мы просто сформируем законодательное поле, после чего будут либо жесткие ограничения, либо прямой запрет на деятельность такой организации. Есть две модели, одна из них - прямой запрет. Согласно другой модели, они должны признать себя иностранным агентом. Если они готовы действовать как иностранный агент с этим "плакатом", то они будут под контролем", - сказал в воскресенье Кочарян в ответ на соответствующий вопрос на встрече с избирателями в городе Берд Тавушской области.

После смены власти в Армении в мае 2018 года многие сотрудники международных организаций, в том числе связанные с организациями Сороса, получили высокие должности в органах исполнительной и законодательной власти Армении.