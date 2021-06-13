СМИ: экс-главе канцелярии короля Иордании грозит 20 лет каторги за участие в заговоре

БЕЙРУТ, 13 июня. /ТАСС/. Суд государственной безопасности Иордании приступит 14 июня к рассмотрению дел двух подданных, вовлеченных в раскрытый спецслужбами 3 апреля антиправительственный заговор. Как сообщила в воскресенье телестанция Al Jazeera, согласно обвинительному акту, экс-главе канцелярии короля Басему Авадалле и члену королевской семьи Шерифу Хасану бен Заиду грозит 20 лет каторжных работ.

Как утверждает прокурор Хазем аль-Маджали, действия двух заговорщиков представляли угрозу стабильности королевства. В составленном им обвинительном заключении указывается, что "в ходе расследования была установлена их опасная роль в подстрекательстве против королевского режима". Кроме того, как отмечается в документе, Авадалла и бен Заид хранили у себя в домах наркотики с целью их употребления.

7 апреля король Абдалла II направил послание подданным, в котором объявил, что армия и силы безопасности "сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии". При этом монарх подчеркнул, что в раскрытом заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны".

12 апреля премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасаун сообщил членам Сената - верхней палаты Национального собрания, - что к заговору против короля оказался причастен бывший наследник престола, принц Хамза бен Хусейн. Касаясь дальнейшей судьбы единокровного брата Абдаллы II, премьер отметил, что этот вопрос будет решаться "в рамках правящей хашимитской семьи".

22 апреля по просьбе короля были освобождены из-под стражи 16 других участников антиправительственного заговора. В заявлении прокурора сообщалось, что власти пошли на такой шаг в соответствии с национальными традициями в период мусульманского поста в месяц рамадан. Решение о помиловании не распространялось на Авадаллу и бен Заида.

История вопроса

В 1999 году умиравший от рака король Хусейн бен Талал назначил своим преемником принца Абдаллу бен Хусейна - сына англичанки Антуанетты Гардинер (королевы Муны), своей второй супруги. Кронпринцем был провозглашен принц Хамза бен Хусейн - сын королевы Нур, четвертой жены, в девичестве американки Лайзы Халяби, имеющей сирийские корни. Спустя пять лет он был смещен с поста, а наследным принцем стал Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

Последние 15 лет бывший наследник престола не принимал участия в государственных делах. Однако последние месяцы, согласно информации газеты "Аль-Ахбар", принц Хамза насторожил иорданские спецслужбы налаживанием контактов с недовольными фигурами из элиты местных племен и оппозиционными деятелями, а также участием в собраниях, на которых раздавалась критика по поводу правления Абдаллы II и коррупции в высших эшелонах власти. Поведение принца Хамзы было расценено как вызов иорданскому монарху.

По сведениям "Аль-Ахбар", две основные фигуры в раскрытом властями заговоре находились в тесном контакте с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В частности, Басем Авадалла, работавший в странах Персидского залива, имел саудовское подданство, а Шериф Хасан бен Заид выполнял роль специального посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии.