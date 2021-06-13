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В Италии сообщили, что у них нет кандидата на должность генсека НАТО

Саммит НАТО состоится 14-15 июня в Брюсселе, на нем среди прочего может затрагиваться вопрос о преемнике нынешнего генсека Йенса Столтенберга

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Италия не предлагает никакой кандидатуры на пост генсека НАТО. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита G7 в английском курортном городке Карбис-Бэй премьер-министр Италии Марио Драги.

"Что касается назначений, не могу сказать, потому что на данный момент у нас нет кандидатов", - сказал Драги, отвечая на вопрос журналистов о том, настроена ли Италия добиваться руководящего поста в НАТО.

14-15 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором среди прочего может затрагиваться вопрос о преемнике нынешнего генсека Йенса Столтенберга, мандат которого истекает в 2022 году. Ранее СМИ сообщали, что на эту должность может претендовать итальянка Федерика Могерини, занимавшая ранее должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Кроме того, среди кандидатов фигурировали два бывших итальянских премьер-министра - Энрико Летта и Маттео Ренци. Однако в марте Летта был утвержден на пост секретаря Демократической партии, являющейся одной из ведущих в Италии. Сторонники Ренци также ранее опровергали его заинтересованность в должности генсека НАТО и указывали, что он сконцентрирован на внутренней политике.

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