Канада удвоит свои финобязательства по климату в течение пяти лет

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Правительство Канады готово удвоить свои финансовые обязательства в сфере борьбы с изменениями климата до 5,3 млрд канадских долларов ($4,3 млрд). Об этом в воскресенье заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7).

"Канада удвоит свои финансовые обязательства до 5,3 млрд канадских долларов ($4,3 млрд) в течение ближайших пяти лет", - сказал он. По словам Трюдо, это должно помочь миру в общей борьбе с изменениями климата.

Ранее канадский премьер-министр заявил, что Канада намерена к 2030 году сократить выбросы двуокиси углерода на 40-45% по сравнению с показателями 2005 года. Данные показатели, напомнил он, намечены в связи с обязательствами североамериканской страны перед ООН по достижению Целей устойчивого развития в области борьбы с изменением климата до 2030 года.

ООН в 2015 году приняла Цели в области устойчивого развития до 2030 года. Они направлены на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. В области энергетики, в частности, предлагается принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, одной из причин которого являются выбросы углекислого газа в атмосферу.