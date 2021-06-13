Байден заявил, что НАТО имеет жизненно важное значение для американской безопасности

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс имеет жизненно важное значение для способности США обеспечивать свою безопасность. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в воскресенье на пресс-конференции по завершении саммита Группы семи (G7), который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй.

"Сейчас я отправляюсь в Брюссель, в НАТО. И многие из тех же людей [из лидеров стран G7] будут сидеть за столом и [на саммите] НАТО", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что его нынешняя администрация "не рассматривает НАТО как своего рода рэкет", при помощи которого США для себя извлекают пользу. "Мы считаем, что НАТО имеет жизненно важное значение для нашей способности поддерживать американскую безопасность в течение следующего, оставшейся части этого столетия", - сказал глава Белого дома.

Президент напомнил, что после серии терактов в 2001 году альянс поддержал США. "Мы считаем, что пятая секция [договора] НАТО - это священное обязательство", - добавил глава государства, говоря о пятой статье о коллективной обороне Североатлантического договора, которая гласит, что военное нападение на любую страну альянса рассматривается как агрессия против всех его членов.

"Я думаю, что мы добились определенного прогресса в восстановлении доверия к Америке среди наших ближайших друзей и наших ценностей", - заключил президент.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США, станет самым коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2 часа 30 минут. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет.