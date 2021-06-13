Науседа рассказал, в чем кроется залог успеха НАТО

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс должен быть готов к быстрой и решительной реакции на вызовы в сфере безопасности. Об этом заявил журналистам в воскресенье по прибытии в столицу Бельгии, где пройдет саммит НАТО, президент Литвы Гитанас Науседа.

"Определяющим элементом сегодня для нашего альянса являются быстрота и способность решительно реагировать должными ресурсами на вызовы различного рода", - сказал он.

Как отметил президент, Вильнюс всеми имеющимися в его распоряжении средствами готов участвовать в такой деятельности НАТО. "Литва всеми своими возможностями присоединяется к системе коллективной обороны, системе сдерживания и системе ответной реакции на вызовы", - подчеркнул он.

14-15 июня в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором лидеры стран альянса обсудят противодействие России и Китаю, а также сотрудничество с Украиной и Грузией. Намечено также обсуждение увеличения военных расходов, противодействия терроризму, кибернетическим и гибридным атакам, защиты от нападений в космосе, укрепления военно-технической мощи НАТО.