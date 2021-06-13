Украинские пограничники не пустили в страну российскую актрису из-за посещения Крыма

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Украинские пограничники не разрешили въехать в страну российской актрисе в связи с тем, что она посещала Крым, который Украина считает своей территорией. Об этом сообщил в воскресенье пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"В пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдавией прибыла гражданка РФ. Украинские пограничники установили, что известная в России 59-летняя актриса и певица, которая озвучивает фильмы и мультфильмы, <...> незаконно посещала Крым вне украинских пунктов пропуска. Ей отказали во въезде и запретили приезжать на Украину в течение трех лет", - отмечается в сообщении.

По данным пограничников, россиянка направлялась в Одессу, чтобы выступить в театре. При этом Госпогранслужба не называет имя женщины. В то же время, как пишет одесское издание "Думская", речь идет об уроженке Челябинска Ларисе Брохман.