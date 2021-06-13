Мики Леви стал новым спикером Кнессета

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Депутат Мики Леви, представляющий партию "Еш атид", избран в воскресенье новым спикером Кнессета (парламента Израиля) в ходе поименного голосования депутатов.

"67 депутатов [из 120] проголосовали за кандидатуру Мики Леви, он становится новым спикером Кнессета", - сказал покидающий этот пост представитель партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху Ярив Левин.

Леви, заняв трибуну спикера, объявил о начале поименного голосования депутатов по утверждению 36-го правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 23 марта лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом. Трансляцию заседания Кнессета осуществляет парламентская пресс-служба.

2 июня лидер партии "Еш атид" Яир Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию по итогам выборов 23 марта. В правительство вошли восемь партий: "Еш атид" Лапида, "Ямина" Нафтали Беннета, "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, "Новая надежда", левые партии "Авода", "Мерец" и арабская "Раам".

В соответствии с подписанными коалиционными соглашениями Беннет, если кабмин будет утвержден Кнессетом, станет на первые два года премьер-министром, а Лапид будет альтернативным премьером в ротации и сменит Беннета на посту после истечения его срока.