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Страны НАТО зафиксируют в коммюнике готовность помогать друг другу в случае кибератаки

Если кто-то подвергнется массовой кибератаке и будет испытывать необходимость в поддержке, то они могут задействовать пятую статью Вашингтонского договора альянса, пояснил помощник президента США по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Страны НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе зафиксируют в итоговом коммюнике готовность помогать друг другу в случае проведения кибератак против них. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.

"Что касается кибератак и пятой статьи Вашингтонского договора НАТО (о том, что нападение на одного члена организации рассматривается как нападение на всех членов альянса - прим. ТАСС), это будет [рассматриваться] в каждом конкретном случае, - сказал он. - Если кто-то подвергнется массовой кибератаке и будет испытывать необходимость в технической или разведывательной поддержке со стороны других членов, чтобы справиться с этим, я думаю, они могут задействовать пятую статью".

"Это будет в коммюнике", - отметил Салливан.

Теги
СШАСалливан, Джейк
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