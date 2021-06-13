Страны НАТО зафиксируют в коммюнике готовность помогать друг другу в случае кибератаки

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Страны НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе зафиксируют в итоговом коммюнике готовность помогать друг другу в случае проведения кибератак против них. Об этом заявил в воскресенье журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.

"Что касается кибератак и пятой статьи Вашингтонского договора НАТО (о том, что нападение на одного члена организации рассматривается как нападение на всех членов альянса - прим. ТАСС), это будет [рассматриваться] в каждом конкретном случае, - сказал он. - Если кто-то подвергнется массовой кибератаке и будет испытывать необходимость в технической или разведывательной поддержке со стороны других членов, чтобы справиться с этим, я думаю, они могут задействовать пятую статью".

"Это будет в коммюнике", - отметил Салливан.