Госдеп США на фоне обстрела больницы в Африне призвал к полному прекращению огня в Сирии

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. США в связи с обстрелом больницы в сирийском Африне заявили, что объекты гражданской инфраструктуры не должны быть целью военных действий.

"Мы решительно осуждаем нападение на больницу в Африне. Эта варварская атака забрала жизни детей, медицинского персонала и сотрудников чрезвычайных служб, - говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса. - Мирные граждане и объекты гражданской инфраструктуры никогда не должны быть целью военных операций. Кроме того, координаты больницы были известны механизму ООН по деконфликтингу в Сирии".

По его словам, последняя эскалация насилия на севере Сирии должна прекратиться. "США призывают к немедленному прекращению огня на всей территории страны и деэскалации насилия в Сирии", - отмечается в тексте.

По версии Министерства национальной обороны Турции, по меньшей мере 13 мирных жителей погибли, многие получили ранения в результате обстрелов со стороны членов Рабочей партии Курдистана центра сирийского города Африн и местной больницы.