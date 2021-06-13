В МИД Белоруссии заявили, что Запад использует любые методы для достижения своих целей

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Запад для достижения своих целей, в том числе в Белоруссии, готов прибегать к любым средствам.

"Сейчас западные говорящие головы договорились до того, что ради достижения ими же самими выдуманных целей они готовы действовать любыми способами и методами", - сказал Макей в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье. По его словам, это "не только подкуп, финансирование, не только информационная война, шантаж и запугивание". "Уже теракты, что было в Беларуси, восемь случаев за шесть последних месяцев прошлого года, и попытка переворота, это и война", - сказал министр.

По его словам, на данный момент начался передел сфер влияния между крупными геополитическими игроками, происходит столкновение интересов, накаливание ситуации может привести к новой холодной войне. "Беларусь, находясь на границе между Западом и Востоком, непосредственно на себе ощущает это влияние. Нам не нужно никуда уходить, нам нужно исходить из того, что нам предначертано жить на этом куске земли, как говорит наш президент, и мы останемся здесь. Как и с кем дружить, это уже будет зависеть от развития ситуации", - подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что в прошлом году впервые со времен холодной войны мировые военные расходы увеличились до $2 трлн, что составляет 2,5% от мирового ВВП. "Это очень опасная тенденция. Мы категорически против подобного развития событий. Мы за то, чтобы страны, особенно большие страны, могли и умели договариваться, чтобы они постарались друг друга услышать", - сказал Макей.

Он также напомнил об актуальности предложения, которое когда-то сделало российское руководство, - о целесообразности встречи лидеров пяти государств - постоянных членов Совета безопасности ООН. "Мне кажется, это назрело, и это надо делать как можно быстрее", - сказал глава МИД Белоруссии. При этом он заметил, что в этом же русле находится и белорусское предложение о проведении широкоформатного международного диалога по вопросам безопасности, мира в регионе - "Хельсинки-2".